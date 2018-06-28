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صحيفة عبرية: إسرائيل تخشى تدفق اللاجئين السوريين على الحدود وسط احتدام القتال

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:45 م
صحيفة عبرية: إسرائيل تخشى تدفق اللاجئين السوريين على الحدود وسط احتدام القتال
لاجئين سوريين
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خاطر عبادة
 

تعهّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بعدم السماح لأحد بالدخول، وسط احتدام القتال بين الجيش السورى والمعارضة جنوب البلاد، ونزوح أكثر من 50 ألف شخصاً نحو حدود الأردن.


ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، كانت إسرائيل تستعد الخميس لإمكانية أن يؤدى هجوم قوات النظام السورى بشار الأسد، إلى فرار عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين المتجهين إلى حدود الأراضى المحتلة، وكان جيش الاحتلال يستعد لمنع اقتحام جماعى للحدود، ولكن أيضا لتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين.

 

وبدعم روسيا، قصف الجيش السورى المناطق الجنوبية لأكثر من أسبوع بضربات جوية ونيران صواريخ وبراميل متفجرة، مما أجبر أكثر من 50 ألف شخصاً على الفرار، وقالت الصحيفة إنّ العديد منهم فرّوا نحو الحدود مع إسرائيل، قائلين إنها الأكثر أمانًا لأن النظام لن يجرؤ على ضرب تلك المنطقة لتجنب إثارة غضب تل أبيب.


وحذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 750 ألف شخصاً معرضون للخطر فى الجنوب، والذي من المفترض حمايته بموجب وقف إطلاق النار الذى أبرمته روسيا والأردن والولايات المتحدة العام الماضى.

 

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