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نيويورك تايمز تصور ترامب وبوتين بالعاشقين المثليين (فيديو)

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:31 م
نيويورك تايمز تصور ترامب وبوتين بالعاشقين المثليين (فيديو)
رسم كاريكاتير
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خاطر عبادة
 

صوّر فيديو ورسم كاريكاتيرى لصحيفة "نيويورك تايمز" الرئيسين الأمريكى "دونالد ترامب" والروسى "فلاديمير بوتين" بالعاشقين المثليين، معتبراً أنّ الزعيمان يدخلان فى علاقة شاذة.


ويصوّر مقطع الرسوم المتحركة الزعيمان فى قصة حب رومانسية مليئة باللون الأحمر، تدور فى غرفة نوم المراهقين، حيث يتزيّن ترامب أمام المرآة فى انتظار الرجل المفتول العضلات ترامب، ثم يتبادلان الحب والقبلات، ثم يركبان حيوان أحادى القرن.


وصمّم ذلك الكرتون، الكاريكاتير بيل بيلمبتون، ضمن أجزاء من حلقات "ترامب بايتس"، والتى تسلّط الضوء على الكلمات السخيفة لترامب وتوضّح الحياة الداخلية والصاخبة لرئيس يكره الأجانب ويتسّم بالنرجسية والتوجّس من الأخر.

 

 

 

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