تعاقد مع صفقات سوبر.. كل ما تريد معرفته عن نادي الأهرام

أعُلن اليوم، الخميس، تفاصيل نادي pyramids F . C، الذي تم بيعه من نادي الأسيوطى سبورت، برئاسة محمود الأسيوطي، إلى المستثمر السعودي دون المساس بالمنتجع السياحي، حيث تتضمن بنود العقد فقط الفريق وقطاع الناشئين.





الشعار والاسم

يأتي شعار النادي أبو الهول، ويكتب اسم النادي باللغة الإنجليزية pyramids F . C؛ وذلك لعدم التداخل مع مؤسسة الأهرام التي تتخذ من الاسم والشعار الأهرامات الثلاث لها.





هيكل العمل

هيكل العمل داخل النادي، حسام البدري، رئيسًا لجهاز العمل في النادي، أحمد حسن، مشرفًا عامًا على فريق الكرة ومتحدث إعلامي باسم النادي، هادي خشبة، مديرًا للكرة، أحمد الوشاحي، المستشار القانوني للنادي، ألبيرتو ڤالنتيم، المدير الفني للفريق، مع طاقم برازيلي كامل.









التعاقدات

تم التعاقد مع ماركوس داسيلفا، والمشهور بلقب (كينو)، منتقلا من نادي بالميراس البرازيلي، ومع البرازيلي لوكاس ريبامار، لاعب نادي أتلتيكو بارانانزي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما تم التعاقد مع كل من مدافع منتخب سوريا اللاعب الدولي عمرو الميداني، البرازيلي كارلوس إدواردو، منتقلاً من نادي قوياس البرازيلي، لاعب نادي الإسماعيلي محمد فتحي، ومدافع نادي سموحه عبدالله البكري.





المناخ الجديد

وقال الكابتن أحمد حسن، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد لإعلان تفاصيل النادي، "سنسعي في ظل المناخ الجديد صناعة المئات من محمد صلاح"، مؤكدًا: "أن الهدف حاليًا هو الاستثمار بسبب المال الوفير الذي يمكننا أن نستثمره في مصر بدلا من أوروبا مادام القانون يسمح بذلك"، مشيرًا إلى أن "ما يحدث حاليًا سيعلي من مستوى المنافسة ويزيد بطولة الدوري قوة".





فريق منافس

فيما قال الكابتن حسام البدري: "إن انطلاق وإنشاء نادي الأهرام بما فيه صالح الكرة المصرية والعربية ونشكر المستثمر السعودي على إطلاق هذا الكيان من أجل الاستثمار في شباب مصر مثلما يوجد في بقية دول العالم ونطلق فريق منافس في مصر والمنطقة العربية وبما فيه صالح الكرة المصرية"، مشيرًا إلى أنه "سنجلب خبيرًا ومدربًا هولنديًا لقطاع الناشئين"، مؤكدًا: "أن المستثمر هدفه الأساسي المنافسة والإضافة للكرة المصرية والعربية وأن يصبح بيراميدز له وضعه، وأنا دوري فني وإداري وتنظيمي وأنا خضت العمل في كل هذه المجالات من قبل".



