تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم

انتهت، اليوم الخميس، فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم:





- فرنسا × الأرجنتين: يوم السبت المقبل والموافق 30 يونيو، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "كازان أرينا".





- أوروجواي × البرتغال: يوم السبت المقبل والموافق 30 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "فيشت".





- أسبانيا × روسيا: يوم الأحد 1 يوليو في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوجينكي".





- كرواتيا × الدنمارك: يوم الأحد المقبل والموافق 1 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "نيجني نوفغورود".

- البرازيل × المكسيك: يوم الإثنين والموافق 2 يوليو في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "سامارا أرينا".





- بلجيكا × اليابان: يوم الإثنين والموافق 2 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "روستوف أرينا".





- السويد × سويسرا: يوم الثلاثاء المقبل والموافق 3 يوليو في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "سانت بطرسبرج".





- كولومبيا × إنجلترا: يوم الثلاثاء المقبل والموافق 3 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "سبارتاك موسكو".