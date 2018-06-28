عاجل.. نتيجة الثانوية التجارية 2018 بالأسم ورقم الجلوس| الآن

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2018 على موقع بوابة التعليم الفني فور اعتماد النتيجة، وعقدت وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم الخميس مؤتمر صحفي بحضور السيد وزير التربية والتعليم لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، ويمكن الآن عبر بوابة التعليم الفني معرفة نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية برقم الجلوس ونستعرض معكم كيفية الاستعلام عن النتيجة.





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يقدم موقع الفجر خدمة معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2018 كما نقدم رابط بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات 2018 بالإسم ورقم الجلوس ، وكذا رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الزراعي والصناعي والتجاري، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018.





نتيجة الدبلومات الفنية 2018





نتيجه الدبلومات الفنيه 2018 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل طلاب الدبلومات الفنية حيث وصل عددهم إلى ٣٣ طالبا، حيث شهدت تفوق البنات على البنين، وقال الوزير في مؤتمر لإعلان النتيجة، إن هذا العام ارتفعت نسبة نجاح الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى أن عدد البنات في الأوائل ٢٥ طالبة، بينما الباقي أولاد، قائلا: "لازم الولاد يشدوا حيلهم لأن بقى شكلهم وحش أوي.





رابط نتائج الدبلومات الفنية





كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، حيث أن نتيجة الدبلوم الفني التجاري ونتيجة الدبلوم الفني الصناعي ونتيجة الدبلوم الفني الزراعي ونتيجة الدبلومات الفنية 2018 “فني-صناعي-تجاري” من مصادر رسمية برقم الجلوس.





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