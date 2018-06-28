شكاوى عملاء "الـطارق" تهدد سمعته بسوق السيارات

زادت عدد الشكاوى، ضد توكيل "الطارق للسيارات" بسبب سوء المعاملة وجودة المنتج المقدم من الوكيل لعملائه، وتردي خدمة العملاء، وتقديم عروض ووعود زائفة، دون أي التزام من الشركة، مما أدى إلى غضب العديد من الحاصلين على سيارات من ماركة "فولكس فاجن" وكل الماركات المباعة لدى "الطارق" وخاصة الفرع الرئيسي بمول العرب.





وبناء على كل هذه المخالفات الواقعة من التوكيل، عزم عدد من العملاء التوجه إلى جهاز حماية المستهلك، لتقديم بلاغات وشكاوى رسمية، ضد "الطارق" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد المماطلة والخداع من قبل العاملين بالتوكيل، وعدم إنهاء وحل المشكلة أو الأزمة.





وقال أحد مالكي سيارة ماركة "فولكس فاجن" يدعى "أ . أ"، إنه سمع كثيرًا عن توكيل الطارق، وتوجه إلى شراء السيارة، ووجد عروض متميزة من قبل موظفي خدمة العملاء، والتي ما اتكشف سريعًا أنها عروض كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن السيارة الجديدة التي اشتراها قبل أن تسير لـ5 كيلومتر فقط، ارتفعت درجة حرارة الماتور بها وكادت أن تشتغل.









وأشار "عميل الطارق"، إلى أنه قام بإبلاغ خدمة العملاء بما حدث وطلبوا منه إرساله على "ونش" إلى مركز خدمة العملاء وسيتم تلبية طلباته بالكامل ودفع كافة المصروفات، دون تحمل أي أعباء منه ولكنه فوجئ بعدم اهتمام أو متابعة من قبل إدارة التوكيل، قائلا: "كأنهم شايفين نفسهم فوق القانون وأنهم فوق المحاسبة".





بينما قال أحد العملاء، خلال مقابلة بإحدى محطات الوقود، إن "الطارق" يعتبر من أسوء توكيلات السيارات في مصر، وأن جميع سياراتها المباعة بها عيوب صناعة، وتستهلك نسبة بنزين مضاعفة عن باقي السيارات، ولا يوجد لدى موظفيه خبرة في التعامل مع الأزمات أو إنهاء مشاكل العملاء.



