عاجل.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2018| وزارة التربية والتعليم

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2018.





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نتيجه الدبلومات الفنيه 2018 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل طلاب الدبلومات الفنية حيث وصل عددهم إلى 33 طالبا، حيث شهدت تفوق البنات على البنين، وقال الوزير في مؤتمر لإعلان النتيجة، إن هذا العام ارتفعت نسبة نجاح الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى أن عدد البنات في الأوائل 25 طالبة، بينما الباقي أولاد، قائلا: "لازم الولاد يشدوا حيلهم لأن بقى شكلهم وحش أوي.





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