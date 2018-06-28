عاجل.. تونس تهزم بنما بثنائية في ليلة وداع المونديال

نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على نظيره البنمي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة للمونديال.

تقدم ياسين مرياح لنما بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل فخر الدين بن يوسف لنسور قرطاج، وأحرز وهبي الخزري الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب التونسي المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، وتذيلت بنما المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويتواجد المنتخبين في المجموعة السابعة بجانب بلجيكا وإنجلترا.