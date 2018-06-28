تغريدات الفنانين.. كريم فهمى يرد على منتقدي قبلته لزوجته في كأس العام

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الخميس، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.





أحمد إبراهيم يهدد نقيب الممثلين

شن الفنان الشاب أحمد إبراهيم، هجوما شديدا على نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بسبب ما يفعله من التضييق عليه في المشاركة في الأعمال الفنية - بحسب قوله-.





وغرد إبراهيم، قائلًا: "ياريت أي حد حكيم من الوسط الفني يقول لى اتصرف إزاي مع الشخص اللي بيدير نقابة المهن التمثيلية، النقيب أشرف زكي.. للمرة العاشرة أو الـ11 حد يرشحني لشغل والمخرج يقول له مش هقدر أشغّل أحمد إبراهيم عشان أشرف زكي مايزعلش".





وأضاف: "طب معنى كده بقى إن الأخ النقيب موصي إن اللي هيشغلني هيزعل منه وطبعًا هو زعله وحش وناس كتير بلغوني إن اسمي بيترشح وبيتشال من الشغل عشان أشرف زكي حاططني في قائمة المغضوب عليهم.. والسنة دي بالفعل أنا مشتغلتش خالص واستحملت عشان أنا مش عاوز أوسع الموضوع".





وتابع: "بيوصلني تحريضه عليا وبسكت وبتعامل بالقانون في حقوقي، لحد دلوقتي لا حس ولا خبر عن شقق النقابة وبقول بكرة كل حاجة تتعدل، شتمني أنا وزمايلي ومرضتش اروحله واردله الشتيمة"، واستطرد: "أنا كده عداني العيب وقزح، الشخص ده بيمنع عني الشغل والكل عارف اني موهوب، طب المطلوب مني أعمل إيه.. ناس كتير اتدخلت وكلمته وهو رافض حتى مجرد إن حد يكلمه عليا، ماهو كده بقى الموضوع استقصاد وقطع عيش وأنا عندي بيت مفتوح".





واختتم: "أتمنى اللي يعرف شيوخ المهنة زي عادل إمام ولا صلاح السعدني ولا يسرا ولا المنتجين المحترمين يبلغهم إن أشرف زكي بيضيع مستقبل شاب موهوب، وأنا أقسم بعزة وجلالة الله لحد دلوقتي بتعامل بكل أدب، إنما لما توصل لأن شخص يتحكم في أكل عيشي ورزق ابني يبقى ياروح مابعدك روح، اللهم بلغت اللهم فاشهد.. ياريت اللي بيعزني يشير كلامي ده على أوسع نطاق عشان رسالتي الأخيرة تكون وصلت وابقى عملت اللي عليا بالذوق".





كريم فهمي يكشف حقيقة صورته بصحبة زوجته

رد الفنان كريم فهمي، على الهجوم الذي أثير ضده بعد نشره صورة بصحبة زوجته خلال تشجيع المنتخب، حيث قال البعض إنها كانت بعد هزيمة المنتخب.





وكتب فهمي "لكل الناس اللى بتقول الصورة ديه بعد هزيمة المنتخب ومصدقين نفسهم، الصورة ديه قبل بداية المباراة بساعة كاملة وكان عندنا أمل فى المكسب، أنا زهقت من التبرير وحسبى الله ونعم الوكيل فى أى حد عايز يشوه صورة أي حد".





شريف منير يروج لحفلاته في الساحل والإسكندرية

وأعلن الفنان شريف منير، عن إحيائه عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة في منطقة الساحل و مدينة الإسكندرية، ونشر منير صورة له من البروفات، وكتب عليها قائلا: " توكلنا على الله نبتدى بروفات علشان نبدأ إن شاء الله في إسكندرية و الساحل يا مسهل" .





أمير كرارة ينشر صورة مع أشرف عبد الباقي

نشر الفنان أمير كرارة صورة تجمعه بصديقه الفنان أشرف عبد الباقي، وكتب عليها، "هو في أحلى من كده"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيه.



