إنجلترا تقوم بـ 8 تغييرات في التشكيلة خلال مباراتين متتاليتين بالمونديال





أعلن مدرب المنتخب الإنجليزي تشكيلته التي سيخوض بها مباراته أمام بلجيكا، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018 والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.





وجاءت التشكيلة الرسمية لانجلترا كالتالي: "بيكفورد، ستونز، كاهيل، جونز، روز، ديلف، داير، آرنولد، راشفورد، فاردي، تشيك".





قامت انجلترا بـ 8 تغييرات مقارنتا بالمباراة السابقة، وهو أكبر عدد تغيرات في مباراتين متتاليتين لكأس العالم، بعد روي هودجسون الذي قام بـ 9 تغييرات بين مباراتي الأوروجواي و كوستاريكا في مونديال 2014.



