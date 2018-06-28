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تعرف على الطيار أحمد عادل القائم بأعمال رئيس القابضة لمصر للطيران

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:05 م
تعرف على الطيار أحمد عادل القائم بأعمال رئيس القابضة لمصر للطيران
الطيار أحمد عادل
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فاتن غلاب
 
أصدر قبل قليل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، قرارا بتكليف  الطيار أحمد عادل، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًا للأستاذ صفوت مسلم، الذي قام الوزير بشكره على جهوده خلال الفترة الماضية.

والطيار أحمد عادل، كان يشغل عدة مناصب داخل مصر للطيران آخرها مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عام ٢٠١٣، كما كان يشغل منصب مديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب عام ٢٠٠٩، ثم نائباً لرئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٢، يليها منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) عام ٢٠١٣، وكذلك رئيساً لقطاع العمليات الجوية في يونيو ٢٠١٣، وقد حصل على درجة قائد طراز ثقيل عام ١٩٩٩ هذا فضلاً عن رئاسته العديد من اللجان الهامة داخل مصر للطيران. 

المزيد عن: مصر للطيران شركة مصر للطيران الفريق يونس المصرى الطيار أحمد عادل
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