مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن حركة المحافظين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قائمة ترشيحات المحافظين ونوابهم ومساعديهم رفعت كاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، وأن المحافظين ونوابهم سيؤدون اليمين الدستوري قبل الأربعاء المقبل، وقد يكون الإثنين المقبل.



وأشار "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة بيان الحكومة والرد عليه في فترة لا تزيد عن عشرة أيام، وأن الحكومة لن تحصل على الثقة على برنامج إلا بموافقة عدد لا يقل عن 300 نائب من الحاضرين.



وأضاف أنه سيتم تغيير غالبية نواب المحافظين الحاليين، وسيتم تعيين نائبين جديدين من النساء، لافتًا إلى أن نواب محافظي محافظات الصعيد الذين سيجري تعيينهم سوف يسند إليهم ملف تنمية الصعيد، وأن إحدى المحافظات الهامة مرشح لها أستاذ جامعي.

