عاجل.. عبد الله السعيد ينهي أزمته مع الزمالك ويرد الـ40 مليون جنيه

قام عبد الله السعيد لاعب أهلى جدة السعودى والمنتخب الوطنى، برد 40 مليون جنية التي حصل عليها مقدم تعاقده، بعد الجلسة التي جمعته مع أيمن حافظ مدير الكرة ومجدى عبد الغنى عضو الجبلاية وثروت سويلم المدير التنفيذي، محمد بدر مدير الحسابات، ومحمد أبو طالب مسئول خزينة النادي، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس .









وكشف مرتضي منصور رئيس الزمالك، أن اللاعب عبد الله السعيد خلال الجلسة قام بتقديم اعتذار لمجلس إدارة الزمالك ، على تصرفه وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لمسئولي الكيان الابيض .





وأوضح مرتضى منصور، بأنه وعد جماهير النادي بالحصول على أموال الزمالك من اللاعب وعدم التفريط فيها، عكس ما كان يحدث في عهد ممدوح عباس، موضحا بأن الزمالك له رئيس يحافظ على أمواله ولا يفرط فيها نهائيا.







