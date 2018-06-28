ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. عبد الله السعيد ينهي أزمته مع الزمالك ويرد الـ40 مليون جنيه

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:36 م
عاجل.. عبد الله السعيد ينهي أزمته مع الزمالك ويرد الـ40 مليون جنيه
طباعة
هاني عصام ورامي بشاي
 

قام عبد الله السعيد لاعب أهلى جدة السعودى والمنتخب الوطنى، برد 40 مليون جنية التي حصل عليها مقدم تعاقده، بعد الجلسة التي جمعته مع أيمن حافظ مدير الكرة ومجدى عبد الغنى عضو الجبلاية وثروت سويلم المدير التنفيذي، محمد بدر مدير الحسابات، ومحمد أبو طالب مسئول خزينة النادي، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس .



وكشف مرتضي منصور رئيس الزمالك، أن اللاعب عبد الله السعيد خلال الجلسة قام بتقديم اعتذار لمجلس إدارة الزمالك ، على تصرفه وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لمسئولي الكيان الابيض .


وأوضح مرتضى منصور، بأنه وعد جماهير النادي بالحصول على أموال الزمالك من اللاعب وعدم التفريط فيها، عكس ما كان يحدث في عهد ممدوح عباس، موضحا بأن الزمالك له رئيس يحافظ على أمواله ولا يفرط فيها نهائيا.




Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: âââ9â Ø£Ø´Ø®Ø§ØµâØ ÙââØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙØ¨ØªØ³ÙÙÙâØ ÙâââØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙÙÙÙÙâ ÙâÙÙØ¸Ø± Ø¯Ø§Ø®ÙÙâââââ

المزيد عن: كورة عبد الله السعيد رياضة الزمالك 4 مليون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
0
x
16:00
0
كولومبيا
اليابان
0
x
16:00
1
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 5:30:00 PM