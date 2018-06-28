'القومي لرعاية أسر الشهداء' يهنئ المصريين بالذكرى الخامسة لـ٣٠ يونيو

هنأ المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.





وقال اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، إن الشعب يستلهم من هذه الثورة روح الوطنية والفداء والتضحية من أجل الوطن.





وأضاف في بيان صحفي، أن الشعب المصري أعطى العالم درسًا في الحفاظ على الأوطان والتمسك بوحدة نسيجه الوطني.





ووجه "عبدالمنعم" التحية لأرواح شهداء ومصابي الوطن، قائلًا: "لن ننسى شُهدائنا الأبرار، سنخلد ذكراهم في تاريخ هذا الوطن وسنقوم بدورنا في رعاية أسرهم".





وقدم "عبدالمنعم" الشكر للقوات المسلحة والشرطة المدنية على دورهم في الحفاظ على أمن وسلامة تراب الوطن.



