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'القومي لرعاية أسر الشهداء' يهنئ المصريين بالذكرى الخامسة لـ٣٠ يونيو

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:33 م
'القومي لرعاية أسر الشهداء' يهنئ المصريين بالذكرى الخامسة لـ٣٠ يونيو
المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء
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ميسون أبو الحسن
 
هنأ المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وقال اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، إن الشعب يستلهم من هذه الثورة روح الوطنية والفداء والتضحية من أجل الوطن.

وأضاف في بيان صحفي، أن الشعب المصري أعطى العالم درسًا في الحفاظ على الأوطان والتمسك بوحدة نسيجه الوطني.

ووجه "عبدالمنعم" التحية لأرواح شهداء ومصابي الوطن، قائلًا: "لن ننسى شُهدائنا الأبرار، سنخلد ذكراهم في تاريخ هذا الوطن وسنقوم بدورنا في رعاية أسرهم".

وقدم "عبدالمنعم" الشكر للقوات المسلحة والشرطة المدنية على دورهم في الحفاظ على أمن وسلامة تراب الوطن.

وشدد أمين عام المجلس على مواصلة تقديم كامل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين وتطوير الخدمات المُقدمة، تقديرًا من الدولة لما قدموه من تضحيات.
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