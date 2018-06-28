وصفة مذهلة لمحاربة تجاعيد البشرة.. جربيها

تعانين من ظهور التجاعيد في بشرتك، وتحاولين التخلص منها قدر الإمكان، قومتي بتجربة طرق عدة ولكن بلا فائدة، لذا إليكِ عزيزتي هذا القناع المذهل يمكنكِ اعتماده من اليوم:-





- قومي بتقطيع وهرس جزرة، وموزة، وتفاحٍة في وعاء صغير، بعد غسلها. هذه الفواكه تتمتع برطوبة عالية وفيتامينات مغذية للبشرة، ما تجعل البشرة أقلّ جفافًا وتجعّدًا كما تفعل معظم مستحضرات التجميل التي تستخلص المواد من هذه الفاكهة.





- أضيفي بيضة واحدة أو اثنتين إلى وعاء، وأخفقيها جيدًا مع ملعقتي عسل، أضيفي هذا الخليط إلى هريسة الفواكة، أخفقيه جيدًا وابقيه رخوًا، فإذا كان جامدًا يمكنكِ إضافة الماء. هذا المزيج سوف يساعد على شدّ البشرة، ويخفي علامات الشيخوخة، حيث إنّ بعض مستحضرات التجميل تحتوي على العسل والزلال.





- استعملي يديكِ لكي تضعي هذا الخليط على وجهكِ بأطراف أصابعك، أو بمساعدة قطنة رطبة، افركي وجهكِ بشكل دائري حتى يغطي الخليط كامل وجهك، لكن احرصي من منطقة العين، أبقي الخليط على وجهكِ مدة 15-20 دقيقة، واسترخي حتى يجفّ القناع.





- اغسلي وجهكِ بالماء، وأزيلي القناع بشكل تام، وتمتّعي ببشرة شابة من جديد.