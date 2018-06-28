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المطرب العالمي برونو مارس يغلق شوارع الرباط ويتألق في حفل غنائي بـ"موازين" (فيديو)

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:19 م
المطرب العالمي برونو مارس يغلق شوارع الرباط ويتألق في حفل غنائي بـموازين (فيديو)
برونو مارس
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أحمد رمضان متولي
 

أحيا أمس الأربعاء المطرب العالمي برونو مارس، الليلة السادسة من ليالي مهرجان موازين الدولى في دورته الـ١٧، المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط، حيث غنى المطرب العالمي برونو مارس على مسرح السويسي المخصص للنجوم الأجانب، وسط حضور غفير بالآلاف أغلق شوارع رباط.

 

النجم الأمريكي غنى عدد من أشهر أغنياته منها: "‏Nothin’ on You، وJust the Way You Are، وLocked Out of Heaven فضلًا عن أغنية Uptown Funk".

 

برونو مارس نجم موسيقى "آر.آند.بى" فاز بأكبر عدد من جوائز جرامى في الدورة الأخيرة فى نصر جديد لموسيقى البوب على الراب، بعدما أصبحت الموسيقى الأكثر شعبية فى الولايات المتحدة، حيث فاز bruno بست جوائز جرامى من بينها أغنية العام عن أغنيته that’s what i like وألبوم العام عن 24k magic.


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