2.2 مليار جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الخميس، نحو 2.223 مليار جنيه من خلال التداول على أسهم 185 شركة، حيث أرتفع 88 شركة ،وانخفض 57، وستقرر 40 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 207.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 24.8 ألف صفقة .





واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 1.725 مليار جنيه، في حين أستحواز المتعاملون الرئيسيون على 93.2 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 1.632 مليار جنيه.



