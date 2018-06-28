باسم مرسي يتنازل للزمالك عن 4 ملايين جنيه للانتقال إلى لاريسا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك عن أن باسم مرسي مهاجم الفريق المعار لصفوف نادي لاريسا اليوناني لمدة عام قام بالتنازل عن جزء من مستحقاته المالية في عقده الجديد مع النادي ، بعد أن مدده لمدة موسمين قبل رحيله للاحتراف بالدوري اليوناني خلال الموسم الجديد .





وأشار رئيس الزمالك أن مهاجم الزمالك سوف يحصل على 3 ملايين و500 ألف جنيه خلال كل موسم بعد تمديد عقده قبل رحيله للإعارة موضحًا أن اللاعب تنازل عن مليون و500 ألف جنيه من قيمة الموسم الاول والمقدر بـ 5 ملايين وتنازل عن 2 مليون و500 ألف جنيه من قيمة الموسم الثاني والمقدر بـ 6 ملايين جنيه.





وأوضح رئيس الزمالك ، أن سقف عقود اللاعبين لن يتجاوز تلك القيمة المالية خلال الفترة المقبلة .



