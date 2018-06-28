صابر الرباعي يتألق على مسرح "موازين" (صور)

تألق النجم التونسي صابر الرباعي، على مسرح النهضة المخصص للنجوم العرب في الليلة السادسة من ليالي مهرجان موازين في دورته الـ١٧.

وغنى "الرباعي" أجمل أغنياته منها: "ببساطة وأجمل نساء الدنيا وأتحدى العالم" وغيرها من الأغنيات.

وفي لمسة وفاء نعى "الرباعي" صديقه الملحن خالد البكري الذي توفى قبل أسبوعين وتعاون معه من قبل في أهم أغنياته "أتحدى العالم" و"نسيني الدنيا".

يذكر أن نجمة اليوم الخميس في سابع أياك المهرجان ستكون نانسي عجرم.