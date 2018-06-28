أفكار لتنسيق التنورة الوردية هذا الصيف (صور)

إذا كنتِ من محبي التنانير باللون الوردي، إليكِ عزيزيت مجموعة من الأفكار لكيفية تنسيقها بسهولة في الصيف:-





نسقي التنورة باللون الوردي مع تي شيرت T- shirt باللون الأبيض وجاكيت جينز oversize، واحرصي أن تضعي الـT- SHIRT بداخل التنورة للحصول على مظهر جذاب.





إن كنت تفضلين ارتداء القميص الجينز، فهذا سيمنحك فرصة تنسيقه مع التنورة باللون الوردي وستندهشين من النتيجة.





بلوزة باللون الأسود مزينة بالأزهار ستكون أكثر من رائعة إذا تم ارتداؤها مع تنورة باللون الوردي، وانتعلي حذاءً بكعب عال باللون الأسود.





اللون الأحمر أصبح من الألوان الجذابة التي يمكن تنسيقها مع اللون الوردي في صيف 2018 لتحصلي على طلة مثالية، شاهدي الصور واستلهمي إطلالتك.





أتعلمين أنك يمكنك بكل سهولة تنسيق التنورة الوردي مع اللون الرمادي، أو الأبيض على أن تجعلي الحقيبة باللون الأحمر الداكن؟ حاولي تطبيق هذه الإطلالة، وستحصلين على مظهر مميز.





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