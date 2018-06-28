"تويتر" يضع قواعد جديدة.. تعرف عليها

وضعت "تويتر" مجموعة قواعد جديدة لمحاربة الحسابات الآلية والتأكد من هوية المستخدم، بعدما بدأ الموقع يعاني من مشاكل مستمرة في الحاسبات غير المرغوب فيها.





وقالت إن أدوات التعلم الآلي مكنتها من رصد المزيد من الحسابات الآلية دون الحاجة إلى الاعتماد على تقارير من الآخرين، وفى الشهر الماضي.





وقال موقع "تويتر" إن أنظمته حددت أكثر من 9.9 مليون حساب غير مرغوب فيه أو تلقائي، ارتفاعا من 6.4 مليون في ديسمبر و3.2 مليون في سبتمبر الماضي.





وسيبدأ موقع "تويتر" من الآن، في الحد من مدى وصول الحسابات التي وصفها بأنها غير مرغوب فيها بمجرد اكتشاف أنظمتها لها.





وسيعمل Twitter أيضًا على زيادة صعوبة إنشاء الحسابات المزيفة، سيتعين على الحسابات الجديدة قريبًا التحقق من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف عند إنشائها.





وقالت الشركة: "سنعمل بشكل وثيق مع مجلس الثقة والأمن لدينا وغيره من المنظمات غير الحكومية الخبيرة لضمان ألا يؤدي هذا التغيير إلى إيذاء شخص".



