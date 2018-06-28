يعقوب شاهين يزور بابا الفاتيكان

نشر نجم أراب أيدول الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين، عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام، مجموعة صور له، أثناء زيارته للفاتيكان وظهر شاهين وهو يقبل يد بابا الفاتيكان.





وعلق "شاهين" على الصور قائلا: "اليوم في زيارة تاريخية للقاء قداسة البابا فرنسيس، في حاضرة الفاتيكان وأخذ البركة منه، برفقة الأب إبراهيم فلتس، شكرا لسعادة سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان الأخ عيسى قسيسية ولطاقم السفارة".