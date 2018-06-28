"الحريري": نتمنى أن نسمع صوتًا لجامعة الدول العربية بشأن درعا السورية

قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، إن أكثر من 100 ألف مدني تركوا بيوتهم في محافظة درعا.



وأوضح "الحريري"، خلال تصريحاته اليوم، أنه يتم التواصل مع الدول الضامنة لاتفاقية خفض التصعيد خصوصًا الأردن، مضيفا: "نتمنى أن نسمع صوتًا لجامعة الدول العربية بشأن درعا.



وأشار إلى أنه لا يعقل أن تستمر الأمم المتحدة في مشاهدة الجرائم وتصمت عليها، منها بأن العملية السياسية متوقفة منذ أشهر بسبب تعنت نظام الأسد.