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"الحريري": النظام السوري بدأ هجومه على درعا بالمدفعية والراجمات

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:24 م
الحريري: النظام السوري بدأ هجومه على درعا بالمدفعية والراجمات
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أسماء العزب
 
قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، اليوم الخميس، إن النظام بدأ هجومه على درعا بالمدفعية والراجمات.

وأشار "الحريري"، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بشأن التصعيد في درعا، إلى أن أسرى من ميليشيات حزب الله لدى الفصائل المقاتلة في جنوب سوريا.

وبدأت قوات النظام في 19 يونيو الجاري هجوما في محافظة درعا انطلاقا من ريفها الشرقي، حيث حققت تقدما ميدانيا تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل في الريف الشرقي إلى جزأين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها الثلاثاء لتشمل مدينة درعا وريفها الغربي.
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