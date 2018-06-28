تسريبات.. LG تدعم هاتفها V40 بـ 5 كاميرات ومزايا آخرى عديدة
الخميس 28/يونيو/2018 - 11:40 ص
تدعم شركة "إل جي" هاتفا المنتظر LG V40 بـ5 كاميرات، ثلاثة منها في الخلف واثنتين في الأمام ليكون أول هاتف ذكي راقى يأتي بـ 5 مستشعرات كاميرا في هاتف واحد، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
ووفقًا للتسريبات، سيوفر الهاتف أيضا تقنية التعرف على الوجه بمستشعر خاص من الأمام وهذا يعني أن المستخدم سيقوم بتسجيل صورة وجهه بشكل ثلاثي الأبعاد، لتكون التقنية سريعة وآمنة للاستخدام في عمليات الدفع وغيرها.
ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بتصميم مشابه لتصميم هاتف G7 فيما يتعلق بالشاشة وحوافها النحيفة، فضلا عن وجود النتوء ودعم تقنيات الصوت مثل Quad DAC واستمرار مستشعر بصمة الإصبع في الجزء الخلفيى من الهاتف، ومن المنتظر أن يضم معالج Snapdragon 845 من كوالكوم، كما سيتواجد زر خاص للمساعد الصوتي التابع لجوجل.