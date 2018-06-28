ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تسريبات.. LG تدعم هاتفها V40 بـ 5 كاميرات ومزايا آخرى عديدة

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:40 ص
تسريبات.. LG تدعم هاتفها V40 بـ 5 كاميرات ومزايا آخرى عديدة
طباعة
 
تدعم شركة "إل جي" هاتفا المنتظر LG V40 بـ5 كاميرات، ثلاثة منها في الخلف واثنتين في الأمام ليكون أول هاتف ذكي راقى يأتي بـ 5 مستشعرات كاميرا في هاتف واحد، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

ووفقًا للتسريبات، سيوفر الهاتف أيضا تقنية التعرف على الوجه بمستشعر خاص من الأمام وهذا يعني أن المستخدم سيقوم بتسجيل صورة وجهه بشكل ثلاثي الأبعاد، لتكون التقنية سريعة وآمنة للاستخدام في عمليات الدفع وغيرها.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بتصميم مشابه لتصميم هاتف G7 فيما يتعلق بالشاشة وحوافها النحيفة، فضلا عن وجود النتوء ودعم تقنيات الصوت مثل Quad DAC واستمرار مستشعر بصمة الإصبع في الجزء الخلفيى من الهاتف، ومن المنتظر أن يضم معالج Snapdragon 845 من كوالكوم، كما سيتواجد زر خاص للمساعد الصوتي التابع لجوجل.
المزيد عن: هواتف هاتف مزايا عديدة ال جي V40 LG V40
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 12:30:04 PM