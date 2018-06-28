تسريبات.. LG تدعم هاتفها V40 بـ 5 كاميرات ومزايا آخرى عديدة

تدعم شركة "إل جي" هاتفا المنتظر LG V40 بـ 5 كاميرات، ثلاثة منها في الخلف واثنتين في الأمام ليكون أول هاتف ذكي راقى يأتي بـ 5 مستشعرات كاميرا في هاتف واحد، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.





ووفقًا للتسريبات، سيوفر الهاتف أيضا تقنية التعرف على الوجه بمستشعر خاص من الأمام وهذا يعني أن المستخدم سيقوم بتسجيل صورة وجهه بشكل ثلاثي الأبعاد، لتكون التقنية سريعة وآمنة للاستخدام في عمليات الدفع وغيرها.



