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مقتل وفقدان 4 أشخاص فى هجومين مسلحين بإندونيسيا

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:42 ص
مقتل وفقدان 4 أشخاص فى هجومين مسلحين بإندونيسيا
الشرطة الإندونيسية
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وكالات
 

أعلنت الشرطة الإندونيسية، أن شخصين لقيا حتفهما فيما اعتبر اثنان آخران فى عداد المفقودين، جراء هجومين مسلحين منفصلين فى إقليم "بابوا" الواقع فى أقصى شرق البلاد.

 

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم شرطة الإقليم "أحمد مصطفى كمال" قوله إن أحد المسئولين لقى حتفه فيما فقد اثنان آخران من أفراد الشرطة عقب قيام مسلحين بإطلاق النيران على القارب الذى كان يقلهم من منطقة "توريرى" حيث كانوا يراقبون الانتخابات المحلية هناك.

 

وفى حادث منفصل، لقى مدنى واحد حتفه عقب إصابته فى الرأس إثر تعرضه لإطلاق نار فى منطقة "وايجى".

 

 

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