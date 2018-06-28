تعرف علي الفئات الجديد من سيارات رام

أطلقت شركة "رام" مجموعة من الفئات الجديدة، حيث تطرح الشركة سيارتها رام 1500 كلاسيك باسم DS بجوار طراز DT خلال العام الحالي مع إمكانية الاختيار بين ثلاثة مقصورات وثلاثة سرائر أمتعة خلفية ذات أطوال مختلفة، مع اختيار الدفع الثنائي أو الرباعي.



تطرح رام طراز 1500 كلاسيك موديل 2019 مع محرك Pentastar V6 بسعة 3600 سي سي أو المحرك اﻷقوى HEMI V8 سعة 7000- سي سي، مع إضافة محرك EcoDiesel V6 سعة 3000 سي سي لاحقًا لزيادة كفاءة استهلاك الوقود.



ورغم تخفيض عدد النسخ المطروحة من الجيل السابق من رام 1500 بشكل كبير، يمكن للمشترين بعدة طرق تعديل البيك أب الخاصة بهم، حيث أن فئة Tradesman تأتي مع حزمة كروم بلس الاختيارية وتضيف صادمات كروم لامعة مع جنوط بقياس 17 إنش وواجهة أمامية بنفس لون الهيكل الخارجي مع دواسات تغطي اﻷرضية ومفتاح تشغيل عن بعد.



أما حزمة Tradesman SXT، فتضيف أضواء ضباب، جنوط قياس 20 إنش، شاشة راديو بقياس 5 إنش وعادم مزدوج عند اختيار محرك V8.



وبالنسبة للفئة Express، ستحصل رام 1500 موديل 2019 على حزمة لمسات سوداء مع نمط داكن اللون لكل من حواف اﻷضواء اﻷمامية، الجنوط والشارات

