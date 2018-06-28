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شركة صينية تطور وقود نظيف من المخلفات الزراعية

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:09 ص
شركة صينية تطور وقود نظيف من المخلفات الزراعية
مخلفات زراعية
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أوضح "تسوي يونج جيون"، من شركة سانجو لحماية البيئة والمواد الجديدة في بكين، أنه بالمقارنة مع الإيثانول ووقود الديزل الحيوي، تستطيع عمليات تسييل الكتلة الحيوية أن تنتج وقود الهيدروكربون السائل النظيف من المخلفات الزراعية، وأجرت هذه الشركة بحوث وتنمية بشكل مستقبل لـ5 أعوام.

وأظهرت التجارب المتكررة من قِبل الأكاديمية الصينية للعلوم أن 2.1 طن من ساق الذرة من الممكن تحويلها إلى طن واحد من الوقود الحيوي السائل الذي يحتوي على نسبة اكسجين أقل من 5%.

وتساعد هذه التكنولوجيا في تقليل تكلفة المعالجة وتحسين جودة الوقود، بجانب تقليل تصريف مياه الصرف الصحي بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه التكنولوجيا في الصناعة في غضون 5 أعوام، بقدرة إنتاج تبلغ 5 ملايين طن.
المزيد عن: وقود شركة صينية المخلفات الزراعية الصين
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