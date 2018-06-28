حسن المستكاوي: كوبر "ظلم" رباعي المنتخب.. و"الجوهري" من أفضل المدربين في تاريخ مصر





انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بسبب بيع كواليس تدريبات المنتخب.





وقال "المستكاوي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير: "يوجد أزمات كبيرة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة وأكبرهم هي عدم اعتراف المسؤولين بأخطائهم".





وواصل: "الاخفاق ليس في الهزيمة فقط بل في إدارة الكرة المصرية بشكل خاص".





وتابع: "لماذا تقرر إقامة معسكر المنتخب في جروزني وعدم مراعاة بعد المسافات بين مقر الإقامة ومكان إقامة المباريات، وذلك كان سببا من أسباب الإخفاق".





وواصل: " كان لابد من رحيل كوبر بعد نهاية بطولة إفريقيا، وليس قبل الخروج من كأس العالم، لانه يدير اللقاءات بشكل خاطيء".





وأكمل: "كوبر ظلم مروان محسن ومحمودعبدالرازق شيكابالا ومحمد النني، وعدم ضمه لحسين الشحات خطأ كبير جدا نظرا لتألقه في الاونة الأخيرة".





وأردف: "الكابتن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مدرب محترف بالمعني الحرفي للكلمة، ولا يشغل باله بأي شيء غير كورة القدم".





وتابع: "محمود الجوهري من أفضل وأعظم المديريين الفنيين المصريين".





واختتم: "مؤتمر اتحاد الكرة بالأمس كان مليئ بالأخطاء ولم يجيب على الاستفسارات التي تهم الرأي العام، ولا بد من رحيل الجهاز الفني بالكامل".