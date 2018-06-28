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حسن المستكاوي: كوبر "ظلم" رباعي المنتخب.. و"الجوهري" من أفضل المدربين في تاريخ مصر

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:55 ص
حسن المستكاوي: كوبر ظلم رباعي المنتخب.. والجوهري من أفضل المدربين في تاريخ مصر
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الفجر الرياضي
 

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بسبب بيع كواليس تدريبات المنتخب.

وقال "المستكاوي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير: "يوجد أزمات كبيرة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة وأكبرهم هي عدم اعتراف المسؤولين بأخطائهم".

وواصل: "الاخفاق ليس في الهزيمة فقط بل في إدارة الكرة المصرية بشكل خاص".

وتابع: "لماذا تقرر إقامة معسكر المنتخب في جروزني وعدم مراعاة بعد المسافات بين مقر الإقامة ومكان إقامة المباريات، وذلك كان سببا من أسباب الإخفاق".

وواصل: " كان لابد من رحيل كوبر بعد نهاية بطولة إفريقيا، وليس قبل الخروج من كأس العالم، لانه يدير اللقاءات بشكل خاطيء".

وأكمل: "كوبر ظلم مروان محسن ومحمودعبدالرازق شيكابالا ومحمد النني، وعدم ضمه لحسين الشحات خطأ كبير جدا نظرا لتألقه في الاونة الأخيرة".

وأردف: "الكابتن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مدرب محترف بالمعني الحرفي للكلمة، ولا يشغل باله بأي شيء غير كورة القدم".

وتابع: "محمود الجوهري من أفضل وأعظم المديريين الفنيين المصريين".

واختتم: "مؤتمر اتحاد الكرة بالأمس كان مليئ بالأخطاء ولم يجيب على الاستفسارات التي تهم الرأي العام، ولا بد من رحيل الجهاز الفني بالكامل".

المزيد عن: مروان محسن مران منتخب مصر محمد النني كوبر كواليس تدريبات شيكابالا حسين الشحات حسن المستكاوي أسباب الإخفاق أخبار منتخب أحمد شوبير
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