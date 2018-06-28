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حريق هائل في مصفاة نفط بإيران

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:55 ص
حريق هائل في مصفاة نفط بإيران
حريق هائل - أرشيفية
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وكالات
 

أسفر حريق اندلع في مصفاة "عبادان" الإيرانية للنفط في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، بجنوب غرب البلاد، عن إصابة 6 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.

 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين محليين أن وحدات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

 

وقالت وكالة "تسنيم" إن سبب الحريق لا يزال غير معروف.

 

وأكد مسؤولون محليون أن الحريق لم يتسبب في أضرار من شأنها أن تؤثر على صادرات النفط الإيراني، حيث أن المصفاة تعمل على إنتاج البنزين وبعض أنواع الوقود الأخرى، وليس لها علاقة بإنتاج النفط الخام.

 

وتعتبر مصفاة "عبادان" أقدم منشأة إيرانية لمعالجة النفط الخام وتقع في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب البلاد.

 

المزيد عن: مصفاة نفط طهران حريق هائل ايران
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