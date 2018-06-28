تفاصيل "قُبلة" كريم فهمي لزوجته التي أثارت الجدل بين متابعيه (صورة)

نشر النجم كريم فهمي، صورة مع زوجته وهو يقبلها في المدرجات أثناء مباراة المنتخب المصري مع المنتخب السعودي في كأس العالم، وذلك على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" .





وعلق كريم فهمي على الصورة " لكل الناس اللي بتقول الصورة ديه بعد هزيمة المنتخب ومصدقين نفسهم، الصورة دي قبل بداية المباراة بساعة كاملة وكان عندنا أمل في المكسب، أنا زهقت من التبرير وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عايز يشوه صورة أي حد".





جدير بالذكر أن الصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعليق على الصورة بأنها بعد المباراة وبعد الهزيمة من السعودية مما سبب الهجوم على الفنان كريم فهمي.



