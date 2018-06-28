إيهاب رمزي: قانون الأحوال الشخصية لا يقر وقوع الطلاق مهما بلغت درجة تعذيب الزوجة
الخميس 28/يونيو/2018 - 05:21 ص
نعيم يوسف
قال المستشار إيهاب رمزي، المحامي بالنقض، إن القانون الذي يتم تطبيقه حاليا في حالات الطلاق على الأحوال الشخصية للمسيحيين، هو أخر تعديل للائحة 1938، أما القانون الجديد فهو لم يصدر حتى الآن.
وأضاف "رمزي" في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن القانون الحالي لا يقر وقوع الطلاق مهما كانت درجة التعذيب التي تعرضت لها الزوجة على يد زوجها، لأنه لا يقر الطلاق بوقوع حالات الضرر.
وأشار إلى أن هناك بالفعل مشكلة في ملف حالات الطلاق، ويحاول القانون الجديد الذي تناقشه الطوائف المسيحية التوصل إلى حل لها.
وأضاف "رمزي" في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن القانون الحالي لا يقر وقوع الطلاق مهما كانت درجة التعذيب التي تعرضت لها الزوجة على يد زوجها، لأنه لا يقر الطلاق بوقوع حالات الضرر.
وأشار إلى أن هناك بالفعل مشكلة في ملف حالات الطلاق، ويحاول القانون الجديد الذي تناقشه الطوائف المسيحية التوصل إلى حل لها.
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