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نجيب جبرائيل: الطوائف المسيحية اتفقت على قانون للأحوال الشخصية

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:12 ص
نجيب جبرائيل: الطوائف المسيحية اتفقت على قانون للأحوال الشخصية
المستشار نجيب جبرائيل
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نعيم يوسف
 
قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الطوائف المسيحية اتفقت على قانون للأحوال الشخصية، وتم إرساله لمجلس النواب، في شهر مايو الماضي.

وأضاف "جبرائيل" في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن هذا القانون لن يتم مناقشته في دور الانعقاد الحالي الذي سينتهي في منصف شهر يوليو، وربما يناقش في أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

وعن اختفاء الفتيات القبطيات، أكد جبرائيل أن هناك حالات اختطاف تتم بالفعل وأن لديه إحصائية بذلك، مطالبا بعودة جلسات النصح والإرشاد التي كانت موجودة عند تغيير الدين.
المزيد عن: نجيب جبرائيل الطوائف المسيحية الإرسال الأحوال الشخصية
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