برلماني: ليس من حق مجلس النواب حل اتحاد الكرة



وأضاف "فتي"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه ليس من حق مجلس النواب حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لافتا إلى أن هناك حوالي 20 طلب إحاطة تم تقديمهم ضد المجلس، وهناك لجنة تقصي حقائق ستحقق في كل المخالفات التي أثيرت.



وتابع عضو مجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب من حقهم المراقبة على اتحاد الكرة، ولكن الجانب الفني ليس مهمتهم، موضحا أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحل اتحاد الكرة هي لجنة عمومية طارئة تحله، أو أن يتقدم باستقالته طواعية.



وشدد على أن هناك خلل في المنظومة الرياضية ويجب أن يتم علاجه مبكرا، موضحا أن الظواهر السلبية سلوك شخصي داخل الفندق.

قال فوزي فتي، عضو مجلس النواب، إنهم كنواب سافروا إلى روسيا مثل باقي الناس، ولم يقابلوا اللاعبين، موضحا أن من حقهم كنواب أن يقدموا طلبات إحاطة للتحقيق فيما حدث.