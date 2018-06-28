خالد عكاشة: مصر في محطة نجاح بمكافحة الإرهاب



وأضاف "عكاشة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي تقدمه رشا نبيل، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أنه تم القضاء على فروع قوية لتنظيم "داعش" في سيناء، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من منع جماعة الإخوان المسلمين من زرع خلايا "حسم" و"لواء الثورة" في المحافظات.



وتابع عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن الجماعة الإرهابية كانت تريد زرع أربع أو خمس خلايا في كل محافظة من المحافظات الرئيسية.

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن مصر في محطة نجاح في مكافحة الإرهاب ويجب الإشارة إلى ذلك.