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هبوط في الأسبوع الثاني لإيرادات أفلام عيد الفطر.. و"حرب كرموز" يحسم الصدارة

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:44 ص
هبوط في الأسبوع الثاني لإيرادات أفلام عيد الفطر.. وحرب كرموز يحسم الصدارة
حرب كرموز
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الفجر الفني
 
مر أسبوعان على طرح أفلام عيد الفطر 2018، هذا الموسم الذي يتنافس فيه 5 أفلام عربية متنوعة، وتتنافس 3 أفلام كوميدية هي "ليلة هنا وسرور" وقلب أمه" و"الأبلة طم طم" وفيلم أكشن بعنوان "حرب كرموز" وآخر دراما اجتماعية وهو "كارما"، وكان نصيب هذه الأفلام من الإيرادات متباينا، إذ حسم "حرب كرموز" الصدارة، فيما بقي "كارما" في ذيل الترتيب.

ووصلت إيرادات الأسبوع الثاني الإجمالية أقل بحوالي 45% إذ حقق الأسبوع الأول إيرادات 51 مليون جنيه، فيما كانت إيرادات الثاني 23 مليون جنيه، وهذا وارد لأن أفلام مواسم العيد والصيف تحقق الرقم الأكبر من الإيرادات في أسبوعها الأول، فيما يقل بعد ذلك.

ومثلما تصدر "حرب كرموز" الصدارة في الأسبوع الأول بحوالي 24 مليون جنيها، نجد أنه حافظ على تصدره في الأسبوع الثاني بـ10 ملايين جنيه، ليحقق في الإجمالي 34 مليون جنيه.

وليس هناك أي مفاجآت أو اختلافات في ترتيب الأفلام، فالأمر لا يقتصر على "حرب كرموز" فقط، بل احتفظت أفلام "ليلة هنا وسرور" و"قلب أمه" و"الأبلة طم طم" و"كارما" بترتيبها على التوالي.

ووصل "ليلة هنا وسرور" إلى 21 مليون جنيه، و"قلب أمه" حقق 8 ملايين جنيه، و"الأبلة طم طم" 6 ملايين"، و"كارما" 5 ملايين ونصف المليون جنيه.

وتأتي نسبة انخفاض إيرادات "حرب كرموز" و"ليلة هنا سرور" في الأسبوع الثاني عن الأول متقاربة إلى حد كبير، إذ قلت في فيلم الأكشن إلى 41% فيلما كانت في الثاني 40%.
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