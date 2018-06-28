أنيسة حسونة: بعض إعلانات التبرعات استفزت الناس



وأضافت "حسونة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي تقدمه رشا نبيل، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن المبدأ جيد ويعاون المحتاجين في المجتمع المصري، ولكن ما حدث هذا العام، أصبح التركيز إعلانات التبرعات على "الإعلانات الحلوة"، وبعضها استفز بعض الناس.



وتابعت عضو مجلس النواب، أنه لا شك المواطن يريد معرفة أين تذهب تبرعاته، وميزانيات المؤسسات وما أنفقوه، وغير ذلك، ولذلك قرر البعض التبرع للأقربون.

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن مؤسسات المجتمع المدني هامة في كل أنحاء العالم، ولا نريد تجريم من يعملون به، أو نتهمهم بتلقي أموال من الخارج، أو نتهمهم بالفساد وهي تسد الفجوة التي لا تغطيها الدولة.