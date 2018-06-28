"الأعلى الإعلام" يناشد القنوات الفضائية حذف المشاهد المخالفة في إعادة المسلسلات

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة القنوات الفضائية المعنية لحذف المشاهد المخالفة للمعايير وذلك عند إعادة عرضها على شاشاتها، حيث يأتي هذا بعد رصده الكثير من المخالفات في مسلسلات رمضان 2018.





وذكر المجلس أنه أقر المذكرة التي قدمتها لجنتا الرصد والتقييم الإعلامي برئاسة الدكتورة سوزان قلليني، والشكاوى برئاسة جمال شوقي، فيما يخص المشاهد المحددة داخل المسلسلات، والتي تمت الموافقة على حذفها طبقا لقرار المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، وفقا للمعايير التي أقرت سابقا.





جدير بالذكر أن لجنة الرصد والتقييم الإعلامي، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدرت التقييم النهائي لأداء الشاشات خلال شهر رمضان بما احتوته من أعمال درامية وإعلانات وبرامج متنوعة.





وقالت اللجنة في تقريرها النهائي إن عملها اقتصر على متابعة مدى التزام الشاشات بالمعايير المهنية الإعلامية التي أصدرها المجلس ولم تتطرق للنواحي الفنية الإبداعية داخل الأعمال الدرامية.