عاصي الحلاني يعلن وصوله القاهرة





ومن المقرر أن يقام الحفل داخل قاعة المنارة بمنطقة التجمع الخامس، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، وروج الحلاني، للحفل سابقًا فقال: " بمناسبة عيد ثورة ٣٠ يونيو سعيد جدًا للاحتفال مع جمهوري المصري الحبيب يوم الخميس ٢٨ يونيو في قاعة المنارة للمؤتمرات".

أعلن فارس الغناء العربي منذ قليل وصوله إلى القاهرة، حيث كتب لمتابعيه عبر "تويتر": "مساء الخير من القاهرة"، حيث يستعد "الحلاني"، لبروفات حفله الذي سيحييه بمناسبة ذكرى 30 يونيو، اليوم الخميس.