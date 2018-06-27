أسامة كمال: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يستطيعان إقالة "أبوريدة" (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يستطيعان إقالة رئيس اتحاد كرة القدم، ولنا حدث معروف في دولة الكويت الشقيقة.

وأضاف أن ما يحدث الآن يشهد احتقان شديد، وهاني ابوريدة لو دخل انتخابات أخرى من الممكن أن يفوز مرة أخرى، ولكن لتقليل الاحتقان يجب أن يغادر منصبه، وهو ما أتوقعه من هذا الرجل المحترم، لأن المؤتمر الصحفي لم يهدئ الرأي العام.

وتابع:"لست من أنصار ذبح الناس، وإنما من أنصار الفروسية، لان الاعتذار بشجاعة على اشياء نكدت على الشعب المصري، وسأترك مكاني وعملت ما اقدر عليه، مثل ما فهمنا من معنى كلامه ان الجيل الحالي أخره يوصل كأس العالم".

وأوضح أن ابو ريدة ليس السبب فيما وصلنا له، وإنما لابد للمسؤول أن يخرج بالاستقالة وإعادة الترشح لمنصبه، وكان لابد من رفع الحرج عن الكل بقرار مثل الاستقالة، وعمري ما قابلت المهندس هاني أبو ريدة، لكن أسمع عنه كلام كتير كويس.