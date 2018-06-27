التعادل يفرض سيطرته على مواجهات كرواتيا والدنمارك قبل معركة المونديال





سيواجه منتخب كرواتيا نظيره الدنماركي الأحد المقبل ضمن مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.









فجرت كرواتيا مفاجأة من العيار الثقيل وتصدرت المجموعة بتسع نقاط كاملة من ضمنها نقاط فوزها على الأرجنتين التي اكتسحتها بثلاثية نظيفة، في حين تأهلت الدنمارك لهذا الدور باحتلال وصافة المجموعة الثالثة خلف فرنسا المتصدرة.





واجهت الدنمارك كراتيا 5 مرات سواء رسميًا أو ودياً، فازت الدنمارك مرتين وكرواتيا مرتين وتعادلا مرة واحدة.









* اليورو :

- 16 يونيو 1996 : فازت كرواتيا بثلاثية نظيفة.









* كأس العالم :

- 29 مارس 1997 : تعادلا إيجابياً بهدف لكل منهما.

- 10 سبتمبر 1997 : فازت الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف لكرواتيا.









* مباريات ودية :

- 10 فبراير 1999 : فازت الدنمارك بهدف نظيف.

- 5 يناير 2004 : فازت كرواتيا بهدفين مقابل هدف للدنمارك.



