تغريدات الفنانين.. رسالة رومانسية لـ"نيكول سابا" من زوجها

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الأربعاء، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.





عاصي الحلاني ينتقد بعض النجوم

وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة لبعض النجوم مبدياً رأيه بقوله: "بعض النجوم يبنون نجوميتهم على دعم بعض مواقع التواصل الأجتماعية ؟؟ تبخير وتعتير وتصفير وتبجيل والحان وكلمات مافيها لا تحضير ولا تطوير ويا ريت يا عزيزي الفنان تقوم من البير وتشوف شو عم بيصير النجومية يا حبيبي انتشار وافكار جديدة بالمواضيع وتجديد بالموسيقى وافكار وانتشار".





محمد رمضان: لم امتلك سوى 13 جنيه في 2004

قال النجم المصري الفنان محمد رمضان أنه كان لا يملك سوى 13 جنيها، في عام 2004 وكان دائما الوقوف أمام المسارح في انتظار المخرجين بحثا عن أدوار فنية.





وكتب "رمضان" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "سنة 2004 كان عمري 16 سنة.. كنت لا أملك شيء إلا ثقتي في الله وحوالي 13 جنيه قابلت كم إحباطات لا يتحملها أح. كنت أنتظر المخرجين أمام المسارح بالليالي باحثاً عن فرصة ولا أيأس رغم إحباط بعضهم لي، والآن بعد وصولي لبداية طريقي أردت أن أكون أمل لكل شاب يائس..مفيش مستحيل ثق في الله".





صلاح عبد الله يسخر من خسارة ألمانيا

وعلق الفنان صلاح عبد الله، على خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم، بعد الهزيمة من منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء.





وكتب "عبدالله"، خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ألمانيا خرجت ههههههههه".





يوسف الخال لـ"نيكول سابا": أحب الحب معك

حرص الفنان يوسف الخال على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته المطربة "نيكول سابا"، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور "إنستجرام".





ونشر يوسف الخال صورة لنيكول سابا وعلق عليها قائلا: "بمناسبة عيد ميلادك عندى بس هالكلمتين: إلى الزوجة والصديقة والأم والأخت والرفيقة؛ فخور بقدرى وبمصيرى، الحب كلمة صغيرة بالمفهوم العام، لكن الحب بمفهومى معك هو سماء، هو المدى فى سمائك، أحب الحب معك".



