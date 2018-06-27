ماسك الخميرة لتفتيح البشرة.. جربيه

تتعرض البشرة خلال فصل الصيف إلى أشعة الشمس الحارة التي تجعلها داكنة اللون وتفقدها الكثير من السوائل، لتكون باهتة في أغلب الأحيان، لذا سنقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير ماسك الخميرة لتفتيح البشرة وإكسابها توهج مميز يزيد من جمالك الطبيعي، فيما يلي:





قناع الخميرة لتفتيح البشرة:





تعد الخميرة مصدر طبيعي هام للكثير من العناصر المغذية للبشرة مثل الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.





المكونات:





20 جرام خميرة حية أو فورية

ملعقتين من صغيرتين من عصير الليمون الطازج









طريقة الإعداد والتطبيق:





قومي في خطوة أولى بمزج الخميرة مع عصير الليمون بشكل جيد حتى تذوب وتحصلي على قوام متجانس.





بعد تنظيف بشرتك جيدا من خلال حمام البخار، وزعي القناع على الوجه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم اشطفي بالماء مع تطبيق الكريم المرطب بعد التجفيف.



