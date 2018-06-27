عمر البشير: اتفاق الخرطوم هدية لمواطني جنوب السودان





قال المشير عمر البشير الرئيس السوداني، إن توقيع اتفاق الخرطوم للسلام في جنوب السودان يعد بداية لعودة السلام والاستقرار في كل ربوع جنوب السودان والأساس المتين للسلام في دولة الجنوب.





وأوضح في كلمته أمام حفل توقيع إعلان الخرطوم اليوم بالقصر الجمهوري أن الاتفاق بمثابة هدية لمواطني جنوب السودان بالداخل والخارج.





وأضاف: "لن نخذل مواطني جنوب السودان ونبشرهم بأن السلام آت لكل الجنوب ومن اليوم ستتوقف البندقية"، معرباً عن شكره للقادة الجنوبيين على جديتهم وحرصهم على تحقيق السلام من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين وزاد قائلاً: "أنا سعيد بما تم خلال اليومين الماضيين من لقاء مباشر بين سلفاكير ورياك مشار والقادة الجنوبيين الآخرين واشكرهم على جديتهم وحرصهم على السلام بالجنوب".





وأعرب البشير، عن شكره أيضا للإيقاد وشركائها وأصدقائها والترويكا الأوروبية وللرئيس اليوغندي يوري موسيفيني على دعمهم ورعايتهم للسلام في جنوب السودان وعلى ثقتهم في السودان في دفع عملية السلام في دولة الجنوب، مبيناً أن الرئيس اليوغندي كان شريكاً فيما تم التوصل إليه من اتفاق اليوم بالخرطوم.



