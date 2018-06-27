رامي جمال يطرح الفيديو التشويقي لكليب "مفيش منها"
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:51 م
الفجر الفني
طرح الفنان رامي جمال، الفيديو التشويقي لكليب أغنيته "مفيش منها"، تمهيدًا لطرحه في الفترة المقبلة.
ويستعد "رامي" لطرح أحدث ألبوماته "ليالينا" متعاونًا مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رامي جمال دراما الفجر الفني اخبار رامي جمال اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن