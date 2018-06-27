ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رامي جمال يطرح الفيديو التشويقي لكليب "مفيش منها"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:51 م
رامي جمال يطرح الفيديو التشويقي لكليب مفيش منها
رامي جمال
طباعة
الفجر الفني
 
طرح الفنان رامي جمال، الفيديو التشويقي لكليب أغنيته "مفيش منها"، تمهيدًا لطرحه في الفترة المقبلة.

ويستعد "رامي" لطرح أحدث ألبوماته "ليالينا" متعاونًا مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رامي جمال دراما الفجر الفني اخبار رامي جمال اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 4:00:16 PM