محمد صلاح يتجه للتمثيل والسينما (اعرف التفاصيل)

ينوي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي دخول عالم التمثيل، من خلال المشاركة في فيلم "العالمي 2".





ووفقًا لصحيفة "ستار أفريكا" المهتم بالكرة الإفريقية فإن محمد صلاح سيشارك في 5 مشاهد في فيلم العالمي من بطولة الفنان يوسف الشريف.





كان الجزء الأول من الفيلم قد عرض سينيمائيًا قبل 10 سنوات وشارك فيه أحمد حسن وسيد معوض وأحمد فتحي وأمير عبدالحميد ووائل رياض



