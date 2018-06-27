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محمد صلاح يتجه للتمثيل والسينما (اعرف التفاصيل)

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:06 م
محمد صلاح يتجه للتمثيل والسينما (اعرف التفاصيل)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
ينوي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي دخول عالم التمثيل، من خلال المشاركة في فيلم "العالمي 2".

ووفقًا لصحيفة "ستار أفريكا" المهتم بالكرة الإفريقية فإن محمد صلاح سيشارك في 5 مشاهد في فيلم العالمي من بطولة الفنان يوسف الشريف.

كان الجزء الأول من الفيلم قد عرض سينيمائيًا قبل 10 سنوات وشارك فيه أحمد حسن وسيد معوض وأحمد فتحي وأمير عبدالحميد ووائل رياض

المزيد عن: يوسف الشريف مصر محمد صلاح كاس العالم فيلم العالمي اخبار الرياضة
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