موديلات أظافر تناسب إطلالتك في السهرات (صور)

ترغبين في إطلالة مميزة مع أصدقاءك، بالوان مناكير جذابه لافته للانتباه، وتبحثين عنها ولا تعرفين ما هو "اللوك" الذي يناسبكِ، إليكِ عزيزتي في السطور التالية مجموعة من الإطلالات لتختارين الأنسب:-





الأظافر المخطّطة بالأسود:

إن كنت تمتلكين شخصية مرحة وتحبين الأفكار المبتكرة وتجربة كل ما هو جديد في عالم موضة الأظافر، جربي الأظافر المخططة بالأسود، فهي غريبة بعض الشيء وناعمة، كما أنها سهلة التطبيق، ولا تحتاج سوى فرشاة رقيقة ومناكير باللون الأسود.





الأظافر الحمراء المميزة:

إذا كنت من محبات المناكير الأحمر، وترغبين في إضافة لمسة مميزة ولافتة الى أظافرك، أطلي أظافرك باللون الأحمر، باستثناء زاوية الأظافر.





الأظافر الحمراء والسوداء البراقة:

يحتاج هذا الأسلوب من الأظافر الى شخصية جريئة تمتلك أسلوباً غريباً في تزيين الأظافر، كونه خارجاً عن المألوف، لكنه بالتأكيد سيجعلك محط أنظار من تلتقيهم، لكن احرصي عند اعتماد هذا الأسلوب في تزيين الأظافر، على استخدام المناكير الأسود المات، والمناكير الأحمر البراق.





أظافر عيون القطة السوداء:

إن كنت على موعد مع سهرة مع الأصدقاء في ظل أجواء مرحة ومسلية، اعتمدي أظافر عيون القطة السوداء، فتمضية أوقات مع الأصدقاء تتطلب الخروج عن كل ما هو مألوف وتجربة صيحات غريبة، ولإنجاز هذا الأسلوب من الأظافر، أنت تحتاجين الى مناكير بألوان الأسود الغليتر والأصفر والأحمر.





أظافر النجوم المتلألئة: