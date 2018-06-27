إزالة التعدي على 205 ألف متر بأسوان (صور)
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:00 م
فتح الله رضوان
تمكنت قوات الأمن بأسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الكلح التابعة لمركز إدفو بتنفيذ قرار الإزالة رقم 163 لسنة 2016 بناحية الشهيد صلاح نصر، والذي شمل قيام أحد الأفراد ببناء سور وزراعة وتمهيد وتجريف أرض أملاك دولة على مساحة 205 آلاف و800 م2 تمهيداً لزراعتها.
وأوضح العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة إدفو، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تكليف علاء الدين حسين رئيس قرية الكلح بقيادة حملة لإزالة هذه التعديات الواقعة على مساحات كبيرة من العاملين بمختلف إدارات الوحدة المحلية مدعمة بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل، والتي نجحت في تنفيذ قرارات الإزالة بالموقع المحدد، والذي كان مخصصاً من قبل لزراعة غابة شجرية لاستيعاب كميات الصرف الصحي المعالج.
وأشاد "حجازي" بجهود رجال الوحدة المحلية لقرية الكلح ومركز إدفو الذين يواصلون الحملات المتتالية لاسترداد أراضي الدولة والوقوف أمام مافيا التعدي عليها، مؤكداً استمرار التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ سلسلة هذه الحملات لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وخاصة مع قوات الأمن ليكون ذلك نموذجاً وطنياً مشرفاً يقتدى به لكافة الأجهزة المعنية.