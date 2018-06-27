إزالة التعدي على 205 ألف متر بأسوان (صور)

تمكنت قوات الأمن بأسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الكلح التابعة لمركز إدفو بتنفيذ قرار الإزالة رقم 163 لسنة 2016 بناحية الشهيد صلاح نصر، والذي شمل قيام أحد الأفراد ببناء سور وزراعة وتمهيد وتجريف أرض أملاك دولة على مساحة 205 آلاف و800 م2 تمهيداً لزراعتها.





وأوضح العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة إدفو، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تكليف علاء الدين حسين رئيس قرية الكلح بقيادة حملة لإزالة هذه التعديات الواقعة على مساحات كبيرة من العاملين بمختلف إدارات الوحدة المحلية مدعمة بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل، والتي نجحت في تنفيذ قرارات الإزالة بالموقع المحدد، والذي كان مخصصاً من قبل لزراعة غابة شجرية لاستيعاب كميات الصرف الصحي المعالج.



