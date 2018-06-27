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12 منتخبا ودع المونديال رسميا.. والبقية تأتي

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:13 م
12 منتخبا ودع المونديال رسميا.. والبقية تأتي
نيجيريا
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الفجر الرياضي
 

ودع 12 منتخبًا كأس العالم 2018 بروسيا حتى الآن من دور المجموعات للمونديال ويتبقى 4 آخرين سيحسمون مصيرهم اليوم وغدًا.

 

منتخبات ودعت المونديال

 

المجموعة الأولى: مصر والسعودية

 

المجموعة الثانية: إيران والمغرب

 

المجموعة الثالثة: بيرو وأستراليا

 

المجموعة الرابعة: نيجيريا وأيسلندا

 

المجموعة الخامسة: كوستاريكا

 

المجموعة السابعة: تونس وبنما

 

المجموعة الثامنة: بولندا

 

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