12 منتخبا ودع المونديال رسميا.. والبقية تأتي
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:13 م
الفجر الرياضي
ودع 12 منتخبًا كأس العالم 2018 بروسيا حتى الآن من دور المجموعات للمونديال ويتبقى 4 آخرين سيحسمون مصيرهم اليوم وغدًا.
منتخبات ودعت المونديال
المجموعة الأولى: مصر والسعودية
المجموعة الثانية: إيران والمغرب
المجموعة الثالثة: بيرو وأستراليا
المجموعة الرابعة: نيجيريا وأيسلندا
المجموعة الخامسة: كوستاريكا
المجموعة السابعة: تونس وبنما
المجموعة الثامنة: بولندا
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