12 منتخبا ودع المونديال رسميا.. والبقية تأتي

ودع 12 منتخبًا كأس العالم 2018 بروسيا حتى الآن من دور المجموعات للمونديال ويتبقى 4 آخرين سيحسمون مصيرهم اليوم وغدًا.

منتخبات ودعت المونديال

المجموعة الأولى: مصر والسعودية

المجموعة الثانية: إيران والمغرب

المجموعة الثالثة: بيرو وأستراليا

المجموعة الرابعة: نيجيريا وأيسلندا

المجموعة الخامسة: كوستاريكا

المجموعة السابعة: تونس وبنما

المجموعة الثامنة: بولندا