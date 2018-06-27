"الكردي" يستقبل وفد الجامعة البريطانية لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، وفد من مسئولى ومستشارى العلاقات الدولية والشراكة العالمية بعدد من الجامعات البريطانية، وذلك فى إطار جولتهم لعدد من الجامعات المصرية للتعرف على واقع التعليم العالى بها وإمكاناتها العلمية والتعليمية والبرامج الدراسية التى تقدمها، ومناقشة فرص التعاون الممكنة بينهما.



ومن جانبه أشار الدكتور الكردى إلى حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات البريطانية، منوها إلى عمق العلاقات الأكاديمية التى تربط بين الجانبين من خلال العديد من اتفاقيات التعاون المبرمة بينهما، كما أكد رئيس الجامعة على أهمية هذه الزيارة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.



جدير بالذكر أن الوفد البريطانى ضم الدكتور محمد لطفى نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان والدكتور فيليب جيلمارتن نائب رئيس جامعــة ايست أنجيلا البريطانية، والسيدة إيميلى جاتسون مسئول السياسات بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسيدة ناعومى جراهام نائب مسئول العلاقات الدولية بجامعة ادينبرج نابيير البريطانية، والسيدة هبه محمد نائب القنصل البريطانى بالاسكندرية، والأستاذة سحر خميس رئيس البرامج التعليمية بالمركز الثقافى البريطاني بمصر.



حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والعلوم والطب.

